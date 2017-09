Neuseeland wählt neues Parlament

Quelle: Reuters Neuseeland wählt neues Parlament

In Neuseeland hat am Samstag die Parlamentswahl begonnen. Für die Mehrheit im Parlament des Pazifikstaats mit nur 4,7 Millionen Einwohnern sind 61 von 120 Sitzen erforderlich. Erwartet wird, dass keine der beiden großen Parteien eine Alleinregierung stellen kann, so dass eine Koalition erforderlich wird. Das Ergebnis wird noch am Samstagabend (Ortszeit) erwartet.