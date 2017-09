China kündigt Drosselung von Erdöllieferungen nach Nordkorea an

Als Konsequenz aus den andauernden Raketen- und Atomtests Nordkoreas hat China eine Drosselung der Erdöl-Exporte nach Pjöngjang angekündigt. Wie das Handelsministerium in Peking am Samstag mitteilte, werde China die Lieferungen von raffinierten Ölerzeugnissen an Nordkorea ab dem 1. Oktober zurückfahren. Zudem soll ein Einfuhrverbot auf die in Nordkorea produzierte Kleidung verhängt werden.