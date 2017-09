Donald Trump wünscht Deutschland erfolgreiche Bundestagswahl

Quelle: Reuters Donald Trump wünscht Deutschland erfolgreiche Bundestagswahl

US-Präsident Donald Trump hat Deutschland eine erfolgreiche Bundestagswahl am Sonntag gewünscht. Das habe der Republikaner Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag in einem Telefonat gesagt, teilte das Weiße Haus mit. Donald Trump habe zudem die unerschütterliche Bindung zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland unterstrichen.