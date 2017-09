Quereinsteiger: Rumänischer Ex-Tennisstar wird tschechischer Honorarkonsul

Quelle: www.globallookpress.com Quereinsteiger: Rumänischer Ex-Tennisstar wird tschechischer Honorarkonsul

Der ehemalige rumänische Tennisstar Ilie Nastase wird tschechischer Honorarkonsul in Rumänien. Das gab Tschechiens Außenminister Lubomir Zaoralek am Freitag in Prag der Nachrichtenagentur CTK bekannt. Er sei überzeugt, dass sich Nastase in der Diplomatie konstruktiver verhalten werde als zuletzt in der Tenniswelt, erklärte der Sozialdemokrat, der bei den tschechischen Parlamentswahlen im Oktober als Spitzenkandidat seiner Partei antritt.