Quelle: Reuters Schlägerei bei Treffen von Erdogan mit türkischer Gemeinde in New York [VIDEO]

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hielt in New York eine Rede vor Vertretern der türkischen Gemeinde, die in den USA leben. Dabei wurde er plötzlich unterbrochen. Ein Mann stand auf und rief auf Englisch: "Du bist ein Terrorist! Geh weg aus meinem Land!". Er wurde vom mehreren Personen unterstützt. Anhänger des türkischen Staatsoberhauptes fingen an, seinen Namen zu skandieren, um die Ausschreie der Unzufriedenen zu übertönen.