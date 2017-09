Ja, sie lebt noch: Britin findet Spinne im Salat [VIDEO]

Kerri Welch aus Portsmouth hat einen Salat bei einem britischen Supermarkt gekauft. Außer den traditionellen Zutaten erwartete sie aber eine Überraschung: eine lebende Spinne! Welch filmte ihre Horrorstory.

"Ich habe einen Caesar Salat im Supermarkt gekauft, und sogar ohne Dressing, da ich gesund esse. Und was finde ich, nachdem ich die Hälfte davon gegessen habe? Eine verdammte Spinne!" sagte sie Daily Mail gegenüber. "Sie hat bestimmt schon Eier gelegt und jetzt werden sie daraus in meinem Dünndarm schlüpfen!", fantasierte die 29-jährige Britin. Davor braucht sie jedoch keine Angst zu haben, denn Spinnendamen legen ihre Eier nur in selbst gebauten Kokons ab. Welch postete das Video auf die Facebook-Seite des Supermarktes und schrieb: "Sie haben mich wirklich vom gesunden Essen abgeschreckt".

