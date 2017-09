Grenzstreit zwischen Slowenien und Kroatien erneut eskaliert

Quelle: www.globallookpress.com Grenzstreit zwischen Slowenien und Kroatien erneut eskaliert

Im Grenzstreit der beiden EU-Mitglieder Slowenien und Kroatien in der nördlichen Adria haben sich die Fronten verhärtet. Sloweniens Regierungschef Miro Cerar sagte ein für die kommende Woche vorgesehenes Treffen zu diesem Thema mit seinem kroatischen Amtskollegen Andrej Plenkovic ab, berichteten die Medien am Freitag in Ljubljana.