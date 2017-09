Mehr Luxus bei Qatar Airways: erste Doppelbetten in Business Class [FOTO, VIDEO]

Die Fluggesellschaft Qatar Airways hat als erste in der Welt die Business Class-Kabinen ihrer Flugzeuge mit Sitzen ausgestattet, die sich in Doppelbetten verwandeln können. Das Video mit der Neuheit wurde auf dem YouTube-Kanal Latest News veröffentlicht.

Die neuen Sitze heißen Qsuite und sind in den Maschinen verfügbar, die zu dem Londoner Flughafen Heathrow fliegen. Künftig soll diese Dienstleistung auch bei Flügen nach Paris und New York angeboten werden. Qatar Airways hat auch ein Sonderangebot: Vier Sitze in der Mittelreihe transformieren sich in eine Privatlounge, wo sich Familien oder Freunde ausruhen, unterhalten oder gemeinsam eine Mahlzeit einnehmen können.

© www.aerotelegraph.com

