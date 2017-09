UN wollen Irak helfen, IS-Kämpfer vor Gericht zu bringen

Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sollen mithilfe der Vereinten Nationen im Irak vor Gericht gestellt werden. Der UN-Sicherheitsrat verabschiedete am Donnerstag einstimmig eine Resolution, mit der ein neues Team aus UN-Ermittlern geschaffen wird. Dieses soll innerhalb von 60 Tagen die Arbeit aufnehmen und dem Irak helfen, Beweise zu sammeln zu vom IS im Land verübten Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie Genozid.