Schwere Brandschutzmängel im Dortmunder Hochhauskomplex - Hunderte Menschen werden evakuiert

Die Evakuierung hunderter Menschen aus dem Dortmunder Hochhauskomplex Hannibal II wegen schwerer Brandschutzmängel hat begonnen. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr Dortmund am Donnerstagabend. Verschiedene Teams von Mitarbeitern des Ordnungsamtes und der Polizei gingen durch die Gebäude und klopften an die Türen. Vor dem riesigen Hochhaus standen Busse bereit, die die anwesenden Bewohner zu einer Leichtathletikhalle, die als Notunterkunft dient, fahren sollten.

Erste betroffene Mieter stiegen in die wartenden Busse ein. In dem Hochhauskomplex leben nach Angaben der Stadt etwa 800 Menschen. Die Leichtathletikstätte Helmut-Körnig-Halle solle 48 Stunden als erste Unterbringung für die betroffenen Bewohner des Hochhauskomplexes dienen, sagte der Leiter der Feuerwehr, Dirk Aschenbrenner. Danach sollten die Menschen auf andere Unterkünfte verteilt werden. Der Dortmunder Feuerwehrchef rechnete damit, dass das Beseitigen der Brandschutzmängel an dem riesigen Hochhauskomplex durch den Eigentümer eine Sache von Wochen, wenn nicht sogar von Monaten sei. (dpa)

