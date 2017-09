Bundesaußenminister Gabriel: Deutschland gibt 250 Millionen Euro für Wiederaufbau Mossuls

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat 250 Millionen Euro für den Wiederaufbau der früheren IS-Hochburg Mossul im Nordirak zugesagt. 100 Millionen Euro für Infrastruktur sollen durch Umverteilung aus dem Etat des Entwicklungsministeriums bereitgestellt werden. Hinzu kämen 150 Millionen Euro Soforthilfe vor allem für zurückkehrende Flüchtlinge, sagte der Vizekanzler am Donnerstag am Rande der UN-Generalversammlung in New York.