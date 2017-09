Flughafenarbeiter in Singapur tauscht drei Monate lang Kofferanhänger – auch Lufthansa betroffen

Ein Gepäckarbeiter am Internationalen Flughafen von Singapur soll mehrere Monate lang an Hunderten Koffern die Banderolen mit den Zielflughäfen vertauscht und damit Chaos angerichtet haben. Der Mann sei am Dienstag von einem Gericht angeklagt worden, in 286 Fällen Schaden angerichtet zu haben, schrieb die Zeitung The Straits Times.