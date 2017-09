Trump kündigt neue Sanktionen gegen Nordkorea an

US-Präsident Donald Trump hat neue Sanktionen gegen Nordkorea angekündigt. Das sagte Trump am Rande eines Treffens mit dem afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani am Donnerstag in New York. US-Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster hatte am Morgen (Ortszeit) dem Sender CNN gesagt, Trump werde nach seinen Treffen mit der Führung Südkoreas und Japans am Donnerstag eine wichtige Mitteilung zum Thema Nordkorea machen.