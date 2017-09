US-Superband präsentiert Donald Trump mit Hitlergruß [VIDEO]

© www.youtube.com Prophets of Rage präsentieren Donald Trump mit Hitlergruß

Die US-amerikanische Crossover-Gruppe Prophets of Rage hat das Musikvideo zum Lied "Hail to the Chief" ("Ein Gruß dem Anführer") auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Darin wird US-Präsident Donald Trump - in einem weltweit beispiellosen Ausbruch an Kreativität und Innovationskraft - als Adolf Hitler dargestellt. "Alle grüßt den Anführer, der im Namen der Diebe gekommen ist, um dem Frieden ein Ende zu setzen", heißt es im Lied.