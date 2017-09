Studie: Nur drei Prozent der seit 2015 nach Europa gekommenen Migranten in die Heimat zurückgekehrt

Quelle: Reuters Studie: Nur drei Prozent seit 2015 nach Europa gekommener Migranten in die Heimat zurückgekehrt

Mehr als die Hälfte der Einwanderer, die in den Jahren 2015 und 2016 in der EU, Norwegen und der Schweiz angekommen sind, haben bis jetzt noch keinen rechtsgültigen Asylstatus. Gar nur drei Prozent der 2,2 Millionen Migranten wurden bislang in ihre Heimatländer zurückgebracht. Das lässt sich einer Studie entnehmen, die das Pew Research Center auf der Grundlage offizieller Eurostat-Daten durchgeführt hatte.