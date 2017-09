Abgelehnter Asylbewerber klettert auf Brücke in Köln – Fahrplan von fast 250 Zügen gestört

Die Protestaktion eines Asylbewerbers auf der Hohenzollernbrücke in Köln am Mittwochabend hat bei Hunderten Zügen zu Beeinträchtigungen geführt. Weil die Brücke durch die Aktion gesperrt werden musste, waren 234 Züge verspätet, elf Bahnen seien ausgefallen, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Donnerstag.