Militärübung "Dragon" mit 17.000 Soldaten in Polen begonnen

Quelle: Reuters

In Polen hat am Mittwoch in der Nähe von Warschau die Militärübung "Dragon" mit 17.000 Soldaten begonnen. Land-, Luft- und Seestreitkräfte sowie Polens neue Territorialverteidigung üben bis zum 29. September an verschiedenen Orten des Landes die Abwehr eines gegnerischen Angriffes.