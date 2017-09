Strandüberraschung: 700 Kilogramm schwere Lederschildkröte in Spanien entdeckt

Am Mittelmeerstrand Calella in der spanischen Region Maresme ist eine riesige tote Lederschildkröte entdeckt worden. Das Tier ist etwa zwei Meter breit und rund 700 Kilogramm schwer. Das teilte die Zeitung La Vanguardia mit. Biologen sind erstaunt über den Fund, weil diese Art von Kriechtieren eigentlich tropische und subtropische Gewässer bevorzugt, besonders an der Küste von Südamerika.