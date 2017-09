Muhammad ist unter den Top 10 der beliebtesten Jungennamen in England

Der Name Muhammad ist einer der zehn beliebtesten Namen für neugeborene Jungen in England und Wales. Das teilte der Fernsehsender BBC mit Verweis auf die Nationale Statistik-Behörde Großbritanniens (ONS) mit. Dieser Name steht auf Platz acht – zuvor war dort "William". Im Jahr 2016 wurden in England und Wales 3.908 Jungen geboren, für die ihre Eltern den Namen Muhammad auswählten. Die Behörde erklärte, dass dieser Name besonders beliebt in London und den West Midlands ist.