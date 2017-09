Verpackung ist tabu: Japaner feiern umweltfreundliche Hochzeit

Ein umweltbewusstes Paar in Japan hat seine Hochzeitsfeier unter das ungewöhnliche Motto 'Müllvermeidung' gestellt. Sowohl die bei Hochzeitsfeiern in Japan üblichen Geschenke für die geladenen Gäste wie auch die Bargeldgeschenke der Hochzeitsgäste an das Brautpaar wurden "nackt" überreicht, soll heißen: Ohne jegliche Verpackungen.