Marilyn Manson weiß, wo seine Fans wohnen: Tausende bekommen Videos von ihren Häusern

Am Montag bekamen 25.000 Fans von Marilyn Manson Videos geschickt, die ihre Häuser aus der Vogelperspektive zeigen. Die Aktion hat sich Lee Martin, der Websiten für Rockstars entwickelt, ausgedacht, um die neue Single "We know where you fucking live" ("Wir wissen, wo du verdammt nochmal wohnst") zu bewerben.