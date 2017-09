Australien siedelt Flüchtlinge von Papua-Neuguinea in die USA um

Quelle: www.globallookpress.com Australien siedelt Flüchtlinge von Papua-Neuguinea in die USA um (Symbolbild)

Australien will in den kommenden Wochen eine erste Gruppe von Bootsflüchtlingen in die USA umsiedeln. "Die Flüchtlinge werden in den kommenden Tagen die Entscheidung über ihre Bewerbung im US-Migrantenaufnahmeprogramm erhalten", kündigte die australische Regierung am Mittwoch an.