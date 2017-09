Sicherheitskräfte räumen Flüchtlingslager in Nordfrankreich

Quelle: www.globallookpress.com Sicherheitskräfte räumen Flüchtlingslager in Nordfrankreich (Symbolbild)

Französische Sicherheitskräfte haben ein Flüchtlingslager in Grand-Synthe bei Dünkirchen in Nordfrankreich geräumt. Dort hielten sich etwa 350 Menschen auf, darunter viele Kinder, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag. Wie die Präfektur in Lille auf Anfrage bestätigte, wurden die Flüchtlinge in feste Unterkünfte gebracht. Die Lebensbedingungen in dem wilden Lager in Grand-Synthe seien unwürdig gewesen.