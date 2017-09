Kollektives Unbewusstes: Sechs Freundinnen der Braut tragen das gleiche Kleid für 100 Euro

Auf einer Hochzeit in Sydney haben sechs Freundinnen der Gastgeberin das gleiche Kleid getragen. „Am Ende haben wir uns einfach nur totgelacht. Es ist der schlimmste Alptraum einer jeden Frau, was soll man sonst machen?“, sagte die Braut, Julia Mammone, einer lokalen Zeitung. Zuerst hätten die sechs, die sich zuvor nicht kannten, „nicht so ganz gewusst, ob sie nun drüber lachen oder besser nach Hause gehen sollen, um sich umzuziehen“.