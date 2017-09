Zehn US-Panzer bei Eisenbahn-Transport in Polen beschädigt

Ein erneutes Malheur hat das US-amerikanische Militär in Polen heimgesucht. Nach dem Diebstahl von US-Soldaten zugehöriger Ausrüstung an einer polnischen Bahnstation vor einigen Tagen ist es nun zu einem weiteren Vorfall gekommen. Bei dem Transport mit der Eisenbahn sind zehn US-amerikanische Kampfpanzer beschädigt worden.

Insgesamt 37 Panzerwagen hatten die Organisatoren per Eisenbahn von Danzig aus zu einen Übungsplatz in Żagań transportiert, berichtet der polnische Internet-News-Service RWF 24. Auf dem Weg ereignet sich jedoch eine folgenschwere Panne: Die Panzer passten nicht unter das Dach einer Bahnstation und erlitten dadurch Schaden. Auch das Dach wurde in Mitleidenschaft gezogen. Vor einigen Tagen waren ungefähr 200 Kampf- und Schützenpanzer in Danzig eingetroffen. In Polen findet derzeit die Operation Atlantic Resolve zur Unterstützung und Bestärkung der NATO-Alliierten in Europa statt. Im Rahmen dieser Operation wird in Polen eine US-Panzerbrigade stationiert.

