Durch Fremdsprachenunterricht zu den Sternen: Kroatische Sprachschule wirbt mit Melania Trump

Die US-amerikanische First Lady Melania Trump findet eine Werbung mit ihrem Konterfei in Zagreb gar nicht lustig. Ihre Anwälte hätten eine Klage angekündigt und verlangten die Entfernung der umstrittenen Plakate innerhalb von 24 Stunden, berichtete der kroatische TV-Sender RTL. „Stellen Sie sich vor, wie weit man kommen kann - mit ein bisschen Englisch“, steht auf den Plakatwänden neben dem Bild von der First Lady. Damit wollte eine örtliche Sprachschule auf witzige Weise werben.