Putin, Obama, Dalai Lama: Freske in katholischer Kirche zeigt Weltführer als Heilige drei Könige

In der katholischen Kirche der weißrussischen Stadt Witebsk gibt es nun eine sehr ungewöhnliche Wandmalerei. Die Engel spielen elektrische Gitarren und Saxofone, neben den biblischen Gestalten sind Männer in Geschäftsanzügen und Militäruniform abgebildet. Am interessantesten ist aber die Szene der Anbetung der Heiligen Drei Könige. Vor Maria und Jesus sieht man Männer, die Wladimir Putin, Barack Obama und Dalai Lama sehr stark ähneln.