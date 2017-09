Russlands Verteidigungsministerium dementiert Hubschrauberattacke auf Zuschauer bei "Zapad 2017"

Am 18. September hat es bei dem Durchspielen von praktischen Handlungen im Rahmen der gemeinsamen strategischen Übung Zapad 2017 keine mit der Arbeit der Luftstreitkräfte verbundenen Vorfälle gegeben. Alle in sozialen Netzwerken verbreiteten Meldungen über Schüsse auf eine Gruppe von Journalisten und eine großen Zahl an Schwerverletzten sind entweder eine vorsätzliche Provokation oder eine persönliche Dummheit", hieß es am Dienstag aus der Pressestelle des Militärkreises West.