Zwei Tage nach Einschleusung: 48 illegal eingereiste Migranten in Brandenburg verschwunden

Am Wochenende hat die Polizei auf der Bundesautobahn A12 in Brandenburg 50 irakische Flüchtlinge im Laderaum eines türkischen Lastwagens entdeckt. Nach der Beförderung in eine Erstaufnahmestelle in Eisenhüttenstadt tauchten aber fast alle von ihnen wieder unter.