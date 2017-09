Mutmaßlicher Angriff auf Bundeskanzlerin Merkel in Torgau ermittelt

Quelle: www.globallookpress.com Mutmaßlicher Angriff auf Bundeskanzlerin Merkel in Torgau ermittelt

Nach einem Wahlkampfauftritt von Angela Merkel in Torgau (Nordsachsen) ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen eine 63-Jährige. Die Frau soll versucht haben, die Bundeskanzlerin mit einem Regenschirm anzugreifen, wie ein Polizeisprecher in Leipzig am Dienstag sagte.