Teure Hygiene: 500-Euro-Scheine verstopfen Toiletten in Genfer Bank

Quelle: Sputnik Kostbare Hygiene: 500-Euro-Scheine verstopfen Toiletten in Genfer Bank

Schweizer Ermittler untersuchen derzeit, warum jemand Zehntausende Euro im Genfer Büro der Bank UBS Group AG in der Toilette wegspülen wollte. Zuvor hatte man 500-Euro-Geldscheine in einer Toilette neben dem Banktresor entdeckt. Mehrere Tage später lösten die Banknoten eine Abflussverstopfung in drei Restaurants aus, die sich in der Nähe der Bank befinden.