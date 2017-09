Serbien nimmt Verseuchung durch NATO-Bomben unter die Lupe

Serbien will die gesundheitlichen Schäden durch Bomben untersuchen, die von NATO-Flugzeugen im Jahr 1999 auf das Balkanland abgeworfen wurden. Der Staat werde dafür eine eigene Behörde gründen, berichtete die Regierungszeitung Novosti am Dienstag in Belgrad. Über 100 Wissenschaftler des Landes hätten sich dafür stark gemacht, Staatspräsident Aleksandar Vucic habe bereits grünes Licht gegeben.