Über 3.000 zusätzliche US-Soldaten nach Afghanistan entsandt

Quelle: Reuters Über 3.000 zusätzliche US-Soldaten nach Afghanistan entsandt

Die USA schicken mehr als 3.000 weitere Soldaten nach Afghanistan. Das sagte Verteidigungsminister James Mattis am Montag im Pentagon, wie ein Sprecher bestätigte. Einige der zusätzlichen Kräfte sind demnach bereits auf dem Weg in das Land am Hindukusch.