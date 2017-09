Endlich ein Hogwarts-Brief für Sie: "Magisches" Jobangebot vom Harry-Potter-Museum

Wenn Sie noch keinen Brief aus der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei bekommen haben, heißt es noch lange nicht, dass Sie Ihre Chance verpasst haben, sich der magischen Welt von Harry Potter anzuschließen. Die US-amerikanische Film- und Fernsehgesellschaft Warner Bros. sucht Mitarbeiter für das Harry-Potter-Museum in London.

Warner Bros. verwandelte die Studios, in denen die Harry-Potter-Filme gedreht wurden, in ein Museum für die Fans der Geschichte über "den Jungen, der lebt". Jetzt können Sie den Gemeinschaftsraum vom Haus Gryffindor und die Große Halle besuchen. Am 28. und 29. Oktober findet in der Großen Halle ein feierliches Halloween-Fest statt. Eine Eintrittskarte kostet ungefähr 272 Euro, allerdings können die Mitarbeiter des Museums umsonst dabei sein und diese magische Atmosphäre genießen. Diejenigen, die mitmachen wollen, können sich um einen Job bei dem Museum bewerben. Neben gewöhnlichen Forderungen, wie freundlich und engagiert zu sein, wird von zukünftigen Mitarbeitern erwartet, dass sie sich hervorragend im Harry-Potter-Universum auskennen.

