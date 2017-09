Lettland veröffentlicht Anleitung zum Enttarnen von Spionen

Die lettische Sicherheitspolizei hat auf ihrer Website eine Anleitung für Staatsbeamte veröffentlicht, die bei der Enttarnung von Spionen helfen soll. Den Beamten wird unter anderem empfohlen, sich wachsam zu zeigen gegenüber "Ausländern, die sich besonders freundlich und familiär benehmen".

Als Spione könnten sich demnach Personen erweisen, die schnell einen informellen Gesprächsstil anstreben, Kontakte in sozialen Netzwerken knüpfen und an ideologische Überzeugungen appellieren. Das Dokument empfiehlt, auch gegenüber jenen wachsam zu bleiben, die Fragen nach der Situation im Land, nach der Arbeit oder der Finanzsituation stellen würden. Die Polizei warnt, die Geheimdienste würden versuchen, den Kontakt nach der Arbeit fortzusetzen, nach Informationen für ihren persönlichen Bedarf zu fragen und im Gegenzug Informationen oder Hilfe anzubieten. Spione könnten sich gut maskieren – so stünden etwa ausländische Diplomaten, Beamte, Strafverfolgungsbehörden, Unternehmer und Journalisten im Verdacht, eine weitergehende Agenda zu verfolgen.

