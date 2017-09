Vor Kurden-Referendum: Türkei beginnt Militärmanöver an Grenze zu Irak

Quelle: www.globallookpress.com

Eine Woche vor dem geplanten Unabhängigkeitsreferendum der Kurden im Nordirak hat die Türkei mit einem Militärmanöver an der Grenze zum Nachbarland begonnen. Das Manöver stehe in Verbindung mit Anti-Terror-Operationen in der Region, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf das türkische Militär am Montag. Die Tageszeitung "Hürriyet" berichtete, fast 100 Militärfahrzeuge nähmen an der Militärübung nahe dem türkisch-irakischen Grenzübergang Habur teil.