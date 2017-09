Nach Skandal um Facebook: Werbung zu rassistischen Begriffen auch bei Twitter und Google entdeckt

In den Werbeplattformen von Google und Twitter wurden Lücken wie bei Facebook entdeckt, die gezielte Werbeanzeigen an Antisemiten zuließen. So erlaubte Google zielgerichtete Werbung zu Phrasen wie „zionists control the world“ („Zionisten kontrollieren die Welt“), wie die US-Website Buzzfeed berichtet. Bei Twitter war es möglich, als Schlüsselwörter für gezielte Platzierung von Anzeigen „Nazi“ sowie beleidigende Begriffe für Schwarze und Mexikaner festzulegen, schrieb The Daily Beast .