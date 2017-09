Bagdad und Moskau nehmen nach 13 Jahren Flugverbindung wieder auf

Quelle: www.globallookpress.com

Am Sonntag ist im Flughafen Moskau-Wnukowo die erste Maschine der Fluggesellschaft Iraqi Airlines seit dem Jahr 2004 aus Bagdad eingetroffen. Sie beförderte die irakische Delegation mit dem Verkehrsminister Kazem Finjan Al-Hamami an der Spitze in die russische Hauptstadt.