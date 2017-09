Zwei Jahre nach Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen mit Kuba prüfen USA Botschaftsschließung

Die USA erwägen eine Schließung ihrer Botschaft in der kubanischen Hauptstadt Havanna, nachdem mehrere Mitarbeiter mysteriöse Gesundheitsschäden erlitten haben. „Wir prüfen es“, sagte US-Außenminister Rex Tillerson am Sonntag dem Sender CBS. Es sei eine „sehr ernste Frage“. Einige der Botschaftsangehörigen seien zurück in die USA gebracht worden.