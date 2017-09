Koala fährt fast 20 Kilometer als blinder Passagier unter Auto mit [VIDEO]

© Screenshot vom YouTube-Video

Ein Koala-Weibchen hat in Australien eine unfreiwillige Reise mit einem Auto unternommen. Das Tier kletterte nahe Adelaide im Süden des Landes in den Radkasten eines parkenden Autos. Als der Wagen losfuhr, klammerte sich der Koala 16 Kilometer lang an einer der Achsen fest, bis der Fahrer bemerkte, dass unter seinem Auto etwas schrie. Er rief die Feuerwehr, die eines der Räder abmontierte und das flauschige Tier befreite.