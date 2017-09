EU-Finanzminister plädieren für stärkere Besteuerung von IT-Riesen

Quelle: www.globallookpress.com EU-Finanzminister plädieren für stärkere Besteuerung von IT-Riesen

Eine ganze Reihe an EU-Staaten hat sich dem von Deutschland ausgehenden Vorstoß für ein neues europäisches Modell zur stärkeren Besteuerung globaler IT-Riesen wie Google und Apple angeschlossen. Am Samstag unterzeichneten sechs weitere Staaten bei dem informellen Treffen der EU-Finanzminister in Tallinn ein Anfang der Woche von der Bundesregierung sowie Frankreich, Spanien und Italien an die EU-Kommission adressiertes Schreiben.