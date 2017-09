Brite entdeckt Grab von Jack the Ripper

Quelle: www.globallookpress.com Brite entdeckt Grab von Jack dem Aufschlitzer

Der britische Forscher David Bullock hat nach eigenen Angaben das Grab von Jack the Ripper entdeckt. Bei dem berüchtigtsten Serienmörder des 19. Jahrhunderts handelt es sich demnach um Thomas Cutbush. David Bullock beschreibt das Leben des mutmaßlichen Serienkillers in der Abhandlung "The Man Who Would Be Jack" (Auf Deutsch "Der Mann, der Jack sein könnte").