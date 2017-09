St. Louis kommt nicht zur Ruhe: Proteste gegen Freispruch in Mordprozess dauern an

Nach gewalttätigen Unruhen in St. Louis am Freitag sind am folgenden Tag erneut hunderte Menschen auf die Straßen gegangen. Die Demonstranten zogen durch Einkaufszentren im Westen der Stadt im US-Bundesstaat Missouri. Zwischenfälle wurden nicht registriert. Anlass der Proteste war der Freispruch für einen weißen Ex-Polizisten, der einen 24-jährigen Schwarzen nach einer Verfolgungsjagd durch St. Louis erschossen hatte.