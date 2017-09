Ankara protestiert gegen Kurden-Fest in Köln und bestellt Botschafter ein

Aus Protest gegen ein Kurdenfestival in Köln hat die Türkei am Samstag den deutschen Botschafter in Ankara ins Außenministerium zitiert. Die Türkei verurteile "nachdrücklich", dass man die von Sympathisanten der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) organisierte Veranstaltung erlaubt und es geduldet habe, dass dort "Terrorpropaganda" betrieben worden sei, erklärte das Ministerium in einer Mitteilung. Das Auswärtige Amt in Berlin äußerte sich auf Nachfrage nicht zu dem Vorgang.