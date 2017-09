Gasexplosion in Barcelona: 21 Verletzte in Bäckerei

Bei einer starken Explosion in einer Bäckerei in Barcelona sind am Samstagmorgen 21 Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Zeitung El País schwebt ein Patient in Lebensgefahr. Acht weitere werden mit schweren Verletzungen behandelt. Zwölf Personen weisen leichte Verletzungen auf.