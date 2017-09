Sanierungsarbeiter entdecken NS-Bilder und Adolf-Hitler-Büsten in Österreichs Parlament

Bei Sanierungsarbeiten im österreichischen Parlament sind nationalsozialistische Darstellungen gefunden worden. In einem Kasten in einem Kellerraum lagerten vier Malereien, zwei Büsten und ein Relief. Das Parlamentsgebäude hatte nach dem "Anschluss" Österreichs an das Deutsche Reich im Jahr 1938 zunächst als Sitz des "Reichskommissars für die Wiedervereinigung" und später als "Gauhaus" der NSDAP fungiert.