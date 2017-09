Russe erhält Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland

Russe erhält Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland (Symbolbild)

Der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, Herr Rüdiger von Fritsch, hat am Samstag dem Einwohner von Orenburg Igor Chramow das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Der Russe trage beachtenswerterweise zur Entwicklung der deutsch-russischen kulturellen Beziehungen und zur Verständigung beider Völker bei, hieß es in der Begründung. Die Auszeichnung fand anlässlich des 100. Geburtstages von Alexander Schmorell statt.