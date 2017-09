Bitte nicht nachahmen: Penis bleibt in Hantelscheibe stecken – Ärzte holen Feuerwehr

Quelle: Reuters Bitte nicht nachahmen: Penis bleibt in Hantelscheibe stecken – Ärzte holen Feuerwehr (Symbolbild)

In Worms ist ein Mann am Freitag mit seinem Phallus im Loch einer 2,5 Kilogramm schweren Hantelscheibe stecken geblieben. Der Sportliebhaber kam deswegen ins Krankenhaus, aber selbst die Ärzte konnten ihm anfangs aus der peinlichen Not nicht helfen. Nur die Feuerwehr wusste Rat.