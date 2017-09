Oktoberfest erfreut Bierliebhaber zum 184. Mal

Mit zwei Schlägen hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter am Samstag das erste Fass Bier angezapft und damit das 184. Oktoberfest eröffnet. Ministerpräsident Horst Seehofer erhielt traditionsgemäß die erste Maß Festbier. Erstmals durften die Gäste um 9.00 Uhr auf das Festgelände. Die Menschen drängten am Samstagmorgen in Scharen durch die Eingänge. Einige schubsten Ordner beiseite und rannten auf die Wiesn, um einen der begehrten Plätze in den Bierzelten zu ergattern.