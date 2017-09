Britische Polizei nimmt Verdächtigen nach U-Bahn-Anschlag fest

Die britische Polizei hat im Zusammenhang mit dem Bombenanschlag auf eine U-Bahn-Station in London einen Verdächtigen festgenommen. Das teilte Scotland Yard am Samstag mit. Bei dem mutmaßlichen Terroristen handele es sich demnach um einen 18-jährigen Mann. Die Festnahme sei im Hafenbereich von Dover am Samstagmorgen erfolgt.